Bologna, sequestrate 17 tonnellate di tortellini avariati

Sarebbe stato un cenone di Capodanno davvero indigesto per migliaia di persone se le oltre 17 tonnellate di tortellini avariati, sequestrate dai carabinieri dei Nas dell'Emilia-Romagna, fossero finite sulle tavole la sera del 31 dicembre. Era da oltre un mese, infatti, che i militari del Nucleo antisofisticazioni stavano passando al setaccio pastifici, forni e laboratori per verificare l'utilizzo di prodotti non scaduti. Su 71 aziende alimentari ispezionate in sette province della regione, sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie in 15 di esse.