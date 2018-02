Bologna, scontri tra antagonisti e agenti: poliziotto ferito da una bomba carta

Tensione e scontri in Piazza Galvani a Bologna dove si è tenuto un comizio del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore. Un centinaio tra studenti e giovani del mondo antagonista bolognese, seduti a terra, è stato spinto fuori dalla piazza dalle cariche delle forze dell'ordine, schierate in tenuta antisommossa. Sei le persone ferite nei tafferugli: si tratta di quattro studenti e di due agente, uno dei quali colpito da una bomba carta.

I collettivi sono stati respinti dalla polizia fino a piazza Cavour e lungo via Farini. Completamente bloccato il centro e il traffico è andato in tilt. In serata i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone di presidio delle forze dell'ordine, che hanno reagito prima con gli idranti e poi caricando il corteo. Due manifestanti sono stati fermati.



Poco dopo le 20 in piazza Galvani è arrivato il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore. Ad attenderlo, in una piazza Galvani blindata e presidiata da centinaia di uomini delle forze dell'ordine, una cinquantina di militanti della formazione di estrema destra che lo hanno accolto con saluti romani e slogan come "Boia chi molla".