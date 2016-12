Bologna,sale negli occhi e botte perché troppo occidentale: 14enne denuncia

Gli inquirenti procedono con grande prudenza per verificare quanto riferito. La ragazzina, di famiglia musulmana, avrebbe detto di essere stata picchiata anche con oggetti contundenti dai genitori e da due fratelli maggiorenni. I familiari eserciterebbero su di lei un forte controllo e non gradirebbero, sempre secondo il suo racconto, la frequentazione di amici e amiche italiani. Tra i problemi ci sarebbe anche la partecipazione ad una scuola religiosa, seguita controvoglia dalla giovane.



Salvini: vergogna alla famiglia - "Se questa notizia è vera, un abbraccio alla ragazza e un 'Vergogna' alla famiglia. Chi non accetta le nostre più elementari regole di civiltà 'Non ha il diritto' di stare in Italia!". Lo scrive su Facebook il leader della Lega Nord Matteo Salvini, commentando la notizia.