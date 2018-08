Bologna, ritrovato il pc rubato a scuola a un bimbo disabile: per lui si era mobilitato Marco Verratti | Video

All'appello del papà del piccolo disabile rimasto senza il suo pc dopo il furto di attrezzature informatiche nella sua scuola elementare Giordani di Bologna aveva risposto prontamente il campione italiano del Paris Saint-Germain Marco Verratti . A quella buona notizia, ora se ne aggiunge un'altra. Perché il piccolo allievo, Andrea, 9 anni, potrà tornare direttamente in possesso del suo pc, che contiene tutti i programmi che gli permettono di seguire le lezioni con i suoi compagni. E' stato rinvenuto, infatti, dopo una segnalazione, il suo portatile, abbandonato in vicolo Bolognetti, in centro.

Dopo giorni di indagini, gli investigatori della Squadra mobile hanno ricevuto una segnalazione e hanno trovato due pc, tra quelli portati via dalla scuola elementare, in vicolo Bolognetti. Trai due dispositivi c'era proprio quello di Andrea. Così la polizia ha riconsegnati i portatitli alla dirigente scolastica e al papà dell'alunno disabile che, dopo il furto, aveva fatto un appello via Facebook per ritrovare il computer, strumento importantissimo per la didattica del figlio.



Una richiesta di aiuto per cui si era mobilitato anche Verratti, che aveva fatto contattare il genitore da un suo consulente, per acquisire informazioni e aiutare la scuola; poi aveva parlato direttamente con il papà con la promessa di incontrarsi presto.