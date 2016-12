Bologna, ragazzina 12enne aggredita e picchiata in classe da tre coetanei

16:51 - Aggredita, tenuta ferma da due compagni e picchiata. Tutto è accaduto in classe a una ragazzina di 12 anni, alla presenza della professoressa, che era distratta al computer. L'ennesimo episodio di bullismo è stato descritto ai carabinieri dalla vittima, che da tempo era bersaglio di una serie di vessazioni da parte di coetanei, culminate nel pestaggio, in un'aula della scuola media di Borgo Panigale (Bologna).

"Due di loro mi tenevano per le braccia perché non scappassi, il terzo mi colpiva allo stomaco", ha detto la piccola ai militari di Borgo Panigale, intervenuti dopo l'aggressione, come racconta il "Resto del Carlino".



Gli insulti e la reazione - La 12enne viene avvicinata durante la ricreazione da un compagno, che la copre di insulti. Lei da un anno e mezzo è sotto tiro: a bersagliarla di aggressioni, fisiche e verbali, è quel ragazzino e altri due compagni, tutti coetanei.



Questa volta non ci sta e reagisce alle offese del coetaneo dandogli uno schiaffo. Poi rientra in classe. A questo punto, i tre mettono in atto la vendetta: due la tengono e il terzo la colpisce ripetutamente. La "punizione" è durata almeno cinque minuti, ha detto la piccola ai carabinieri ai quali ha presentato denuncia, assistita dal suo papà. I tre smettono solo quando la prof si accorge di quanto stava accadendo sotto i suoi occhi perché il picchiatore le tira addosso un banco.



Il papà: "Aggredita più volte" - Il papà della bambina, infermiere, dice di essere stato chiamato perché la figlia ha cominciato a vomitare. Ricorda che già altre volte la piccola era stata presa di mira dai compagni. Ma questa volta era troppo. Così è scattata la denuncia. La scuola era stata informata di quello che accadeva alla 12enne, dice il padre, ma note e richiami non sono serviti. "Spero - dice - che ora si rendano conto di quello che sta succedendo a mia figlia".



Da un anno e mezzo, cioè da quando ha iniziato a frequentare la scuola, i compagni hanno cominciato a tormentarla. Il principale "molestatore" la minacciava con messaggi del tipo "se non mi fai i compiti domani ti picchio". E lei era terrorizzata, come ha detto il padre ai carabinieri: "Ho deciso di dire tutto perché non posso più vederla così. Continua a dirmi che non vuole più andare a scuola. Spero si possa intervenire".