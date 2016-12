Bologna, ragazza di 16 anni muore investita da un treno: ipotesi suicidio

Una 16enne è morta investita da un treno a Bologna , nei pressi della stazione di San Ruffillo . "Al momento non si può escludere il suicidio ", ha detto il procuratore aggiunto della città, Valter Giovannini . Solo una settimana fa era morto un 17enne, investito da un convoglio merci sulla linea Bologna-Verona, tra Crevalcore e il bivio Tavernelle, nei pressi di San Giovanni in Persiceto.

Il treno che ha investito la ragazza, residente a Bologna con la famiglia, è il Frecciargento 9411, proveniente da Trieste e diretto a Firenze.



Il racconto dei testimoni - La Polizia ferroviaria è al lavoro per i rilievi del caso e per provare a ricostruire quanto accaduto. Ci sarebbero testimoni che avrebbero visto la giovane gettarsi sui binari. Questa mattina a Bologna ricominciavano le scuole.



Qualche disagio sulla linea - La circolazione ferroviaria ha subito rallentamenti tra le 10 e le 11.50 per poi gradualmente tornare alla normalità. Durante i rilievi nei pressi della stazione di San Ruffillo, cinque Frecciargento, due diretti a nord e tre diretti a sud, non potendo raggiungere sul percorso ordinario la fermata di Bologna Centrale sono stati instradati su uno alternativo, allungando i tempi di viaggio fino a 120 minuti.



I treni regionali in servizio sulla linea Bologna-Prato sono stati fermati nelle stazioni di Bologna San Ruffillo e Pianoro e due treni regionali sulla tratta Bologna-San Benedetto sono stati cancellati.