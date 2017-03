Bologna, operazioni di disinnesco di una bomba della Seconda Guerra Mondiale: 3.400 evacuati

Nel raggio di 500 metri tra via via Larga e via dell'Industria, a Bologna, 1.500 famiglie sono state evacuate per consentire ai tecnici dell'Esercito la rimozione di un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale, inesploso e potenzialmente pericoloso perché in pessimo stato di conservazione, messo in sicurezza dai militari. Dopo le delicate operazioni, la bomba sarà fatta brillare in zona Casteldebole. Per 3.400 persone, dunque, l'uscita da casa è stata organizzata alle 7.45. Dalle 9.30 artificieri al lavoro.