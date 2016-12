Bologna, operaio muore folgorato

Un operaio di 45 anni è morto folgorato in un incidente sul lavoro a Borgo Tossignano, nel Bolognese. L'uomo, residente a Minerbio, si trovava in uno stabilimento della Coop Ceramica di Imola per effettuare la manutenzione di alcuni macchinari, quando è stato colpito da una scossa elettrica violentissima, che lo ha ucciso sul colpo. Il pm ha disposto l'autopsia sul cadavere.