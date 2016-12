Bologna: minaccia di buttarsi da un ponte con bimba, poi si consegna

Dopo essere rimasto per oltre dueore su un ponte insieme alla figlia di meno di 5 anni, minacciando di buttarsi di sotto, è stato alla fine convinto dai Carabinieri a desistere e a riconsegnare la bambina. L'uomo, 39 anni, è stato portato in caserma, per essere visitato dai medici e interrogato. E' successo a Sasso Marconi, nel primo Appennino bolognese. Il gesto sarebbe riconducibile a problemi familiari, con la moglie, con cui è in corso una separazione.