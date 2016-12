Bologna, marocchina 18enne: picchiata dall'autista del bus

Una studentessa diciottenne, italiana ma di origine marocchina, ha denunciato di essere stata aggredita, picchiata e insultata in modo razzista sabato sera dall'autista di un bus di linea Tper a Castel Maggiore, alle porte di Bologna. Sull'episodio indagano i carabinieri, chiamati dalla ragazza. L'azienda dei trasporti, intanto, ha ha "sospeso in via preventiva dal servizio il conducente, in attesa delle risultanze della commissione d'inchiesta interna".