Bologna, malori durante gita scolastica: ricoverati 13 ragazzi

Tredici studenti baresi sono stati ricoverati in ospedale a Bologna dopo aver accusato malori durante il viaggio di ritorno da una gita scolastica a Venezia. Un virus intestinale o una intossicazione alimentale sarebbero, stando ai referti medici, le possibili cause. Si tratta di ragazzi delle classi quarte e quinte dell'Istituto tecnico per geometri Euclide di Bari, partiti martedì per visitare la Biennale d'architettura di Venezia.