Bologna, lascia la figlia di quattro mesi in auto: denunciata

Ha lasciato la figlia di 4 mesi chiusa in auto per almeno un'ora, con le fredde temperature di questi giorni. E' successo mercoledì a Bologna. La madre è stata denunciata per abbandono di minore. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno notato la bambina che dormiva sul seggiolino. Sono stati i carabinieri a forzare la portiera. E' arrivata quindi la madre, apparentemente stupita, dicendo di essersi allontanata solo da cinque minuti.