Bologna, l'auto cambia targa e colore: arrestati ladri nomadi in stile "Soliti ignoti"

Bastava una pellicola per cambiare targa e colore dell'auto, per poi darsi alla fuga. Era questa la tecnica messa a punto da quattro ladri provenienti dalla provincia di Torino, ma in "trasferta" a Bologna. I rapinatori, di origine nomade, sono stati fermati dalla polizia nella periferia della città emiliana dopo un pedinamento. La strategia ha ricordato quella usata nel film "I soliti ignoti", con protagonisti Totò, Vittorio Gassman e Marcello Mastroianni, ripresa poi anche in altre pellicole.