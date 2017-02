Bologna, jet privato finisce fuori pista: chiuso l'aeroporto Marconi

L'aeroporto Marconi di Bologna è stato chiuso dopo che un piccolo jet privato è finito fuori pista in una posizione tale per cui è stato necessario sospendere tutti i voli, in arrivo e in partenza. Sul velivolo erano presenti soltanto due piloti, rimasti illesi. L'incidente è avvenuto intorno alle 16.30, lo scalo rimarrà chiuso sino alle 22.30.