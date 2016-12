Bologna, il salto del clochard con lo skateboard

Nel centro della zona universitaria di Bologna, in via Belle Arti , un senzatetto passa la notte steso su un marciapiede. Ma la sua tranquillità viene presto interrotta. Alcuni ragazzi si raggruppano sotto il portico della via con i loro skateboard e prendono di mira proprio l'uomo sdraiato. Il gioco è saltarlo come se fosse una panchina , un muretto, o qualsiasi altro ostacolo. Si divertono, ridono tra loro e filmano tutto quello che succede con i loro telefonini.

La denuncia sui social - Una ragazza però non ci sta e, dopo aver assistito alla scena, posta un video su Facebook denunciando la bravata. Il video on line diventa virale. Un documento che mostra in quale situazione si trova la città di Bologna, in preda al degrado. Come ha sottolineato anche il neo presidente di BolognaFiere Franco Boni che ha descritto la zona universitaria della città paragonandola ad un "ghetto libanese".