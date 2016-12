Bologna, fuoristrada uccide anziano

22:04 - Renato degli Esposti, 85 anni, di Bologna, camminava lungo la carreggiata, in un tratto a senso unico in zona Mazzini, alla periferia della città. E' stato investito da un fuoristrada, guidato da un bolognese di 55 anni. Dopo l'incidente, l'anziano è rimasto incastrato sotto il veicolo, dal quale è stato estratto, vivo e ancora cosciente, dal personale del 118 aiutato da alcuni passanti. Il decesso è poi sopraggiunto poco dopo l'arrivo in ospedale.