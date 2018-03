Bologna, fuga dall'asilo nido: a un anno e mezzo approfitta del cancello rotto

"Ho la pelle d'oca ancora", scrive la donna che per prima ha lanciato via Facebook l'allarme del cancello rotto all'asilo nido comunale di Castel Maggiore (Bologna): aveva appena avvistato un bambino solo, fermo sulle strisce, a rischio investimento, e lo aveva riaccompagnato dalle maestre. Il piccolo, un anno e mezzo, era "fuggito" al termine di un'attività in giardino assieme a 7 compagni e due educatrici. L'appello è stato subito raccolto dal Comune, mentre sui social esplodeva la polemica sui rischi corsi dal piccolo, e il cancello è stato riparato subito dopo da un fabbro.

Versioni contrastantiApprofittando del cancello rimasto aperto, un bimbo di un anno e mezzo è uscito dall'asilo nido comunale di Castel Maggiore, nel Bolognese, ma per fortuna dopo pochi minuti è stato notato da una passante che lo ha riaccompagnato dalle educatrici. Dell'episodio sono stati informati i carabinieri, come ha spiegato il sindaco Belinda Gottardi. Al momento sembra che la mamma del bambino non abbia sporto denuncia. Diversa la versione fornita sui social dalla donna salvatrice: "Era tutto bagnato, giacca pantaloni manine... Chissà da quanto tempo era fuori, non da poco, poi stava per essere messo sotto sulle strisce, era piccolissimo, in quel momento ho pensato solo a lui, l'ho portato alle dade, nonostante il cancello non si chiudeva lo stesso, perché ho visto che è rimasto aperto anche dopo che sono andata via".