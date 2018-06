Bologna, falsi contratti per permessi di soggiorno: 234 denunce

I carabinieri della Compagnia di Vergato, in provincia di Bologna, hanno arrestato un geometra e denunciato 234 persone, nell'ambito dell'indagine "Badante fantasma". Al centro dell'inchiesta, coordinata dalla Procura, falsi contratti di lavoro finalizzati a far ottenere permessi di soggiorno per stranieri e l'indebita percezione dell'indennità di disoccupazione.