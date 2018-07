Bologna, derubano e picchiano un ragazzino: arrestati 3 minorenni

Tre minorenni sono stati arrestati a Casalecchio di Reno (Bologna) per aver derubato e picchiato un loro coetaneo. Al tentativo del ragazzo di ribellarsi alle vessazioni dei tre bulli, questi avrebbero reagito malmenandolo e causandogli così contusioni multiple. Il giudice ha disposto per due dei minori il collocamento in comunità, per il terzo la permanenza a casa.