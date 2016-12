Bologna, dà fuoco al camper dove dormiva la figlia: arrestato nomade

Non solo ha appiccato fuoco al camper dove vive con la sua famiglia, ma ha impedito alla figlia 18enne che vi dormiva dentro di uscire per mettersi in salvo. L'uomo, un nomade 47enne di origine bosniaca, è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio, incendio doloso e danneggiamento. Il rogo è stato appiccato poco dopo le 23 alla periferia di Bologna, dove era parcheggiato il mezzo.