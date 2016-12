Bologna, crolla una palazzina dopo un'esplosione: due feriti

Due persone sono rimaste ferite nel crollo di una palazzina a Pioppe di Salvaro, sull'Appennino bolognese nelle vicinanze di Marzabotto. A provocare il tragico incidente è stato lo scoppio di una bombola di gas. Sul posto i vigili del fuoco e 118. Entrambi i feriti non sono in pericolo di vita, ma in condizioni giudicate di media gravità. Sono stati trasportati in eliambulanza al centro grandi ustionati di Parma.