Bologna, coppia litiga e il loro cane li azzanna: uomo ferito grave

Due conviventi sono stati azzannati dal cane dell'uomo che li ha mandati entrambi in ospedale: lui, 51 anni, è in gravissime condizioni, la donna di 50 anni è meno grave. E' successo a Crevalcore, nel Bolognese. Il cane li avrebbe attaccati mentre stavano litigando. La prima aggredita sarebbe stata la donna, che poco dopo è stata messa in salvo da un passante. E' stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per fermare l'animale.