Un ritrovamento vintage impegna la polizia, anche sui social network. Chi ha trascinato quella vecchia valigia anni '60 fino al secondo binario della stazione di Alto Reno (ex Porretta Terme, in provincia di Bologna)? Chi ha abbandonato quel prezioso contenuto fatto di abitini di bambina, che hanno vinto il tempo, stirati, inamidati e imbustati all'interno di quel bagaglio? Le immagini delle telecamere di sorveglianza non aiutano i poliziotti che l'hanno presa in custodia, così la caccia al misterioso proprietario è scattata anche su Facebook.