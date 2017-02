Bologna, casa crollata in un'esplosione: due i feriti

Una palazzina è crollata a Castel d'Aiano, sull'Appennino Bolognese, in seguito a un'esplosione, secondo quanto dicono i vigili del fuoco. Nell'incidente, dovuto forse a una fuga di gas o a una bombola, sono rimaste ferite due persone: una delle due è ricoverata. Entrambe non risultano in pericolo di vita. I soccorsi sono al lavoro per verificare se ci siano altre persone coinvolte.