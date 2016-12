Bologna, cadavere di un postino 56enne trovato in strada

Il cadavere di un postino 56enne , residente in un paese della provincia di Bologna , è stato trovato con una ferita alla testa in strada alla periferia ovest del capoluogo emiliano. Il corpo, riverso a terra, è stato notato all'alba da una donna che si è affacciata a una finestra e ha lanciato l'allarme. Tra le ipotesi prese in considerazione dagli inquirenti vi sono un malore e un investimento. Esclusa, al momento, un'aggressione .

Di certo non viene ipotizzata una rapina finita male dal momento che la vittima aveva con sé portafogli ed effetti personali.



Secondo quanto è stato ricostruito, alcune ore prima del ritrovamento del cadavere, il 56enne aveva avuto un piccolo incidente stradale lungo via Emilia Ponente in seguito al quale la polizia municipale gli aveva sequestrato l'auto poiché guidava in stato di ebbrezza.



Subito dopo l'uomo si sarebbe incamminato fino a raggiungere il punto dove è stato trovato riverso a terra sul marciapiede. Potrebbe essere caduto a causa dello stato di ebbrezza: la ferita alla fronte è ritenuta compatibile con una caduta. Oppure potrebbe essere stato urtato da un'auto. A terra, vicino al cadavere, c'erano uno zaino nero con un paio di scarpe da lavoro, una giacca cerata e un paio di auricolari.