Bologna, botte e abusi su sorelline troppo "occidentali": otto anni

Un giovane, figlio di genitori nordafricani, è stato condannato dal Tribunale per i Minorenni di Bologna a otto anni per violenza sessuale e maltrattamenti. Il giovane obbligava a vessazioni, percosse e abusi, anche sessuali, le due sorelline perché non volevano conformarsi al modello religioso, islamico, della famiglia. I fatti emersero nella scuola frequentata dalle bambine: gli insegnanti si insospettirono per lividi e assenze prolungate.