Bologna, bimbo di 11 anni travolto mentre era in bici: è grave

Un bambino di 11 anni è in gravissime condizioni dopo essere stato travolto da un'auto mentre era in bicicletta. E' successo a Medicina, nel Bolognese. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare il bimbo che era rimasto incastrato sotto l'auto. Caricato sull'eliambulanza del 118, il bambino è stato portato all'ospedale Maggiore di Bologna, dove è ricoverato in rianimazione.