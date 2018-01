Bologna, avvocato denuncia: "Cacciata dal tribunale per il velo islamico"

"Non mi era mai successo prima - racconta Belfakir alla Gazzetta di Modena - ho assistito a decine di udienze, anche qui al Tar e nessuno mi aveva mai chiesto di togliere il velo. Nemmeno al Consiglio di Stato. Anche perchè non si può assolutamente parlare di problema di sicurezza perchè il velo tiene il volto scoperto e quindi sono perfettamente identificabile.



"Sono sconvolta", ha aggiunto. Mentre lasciava l'aula, il giudice avrebbe spiegato "che si tratta del rispetto della nostra cultura e delle nostre tradizioni", riferisce Belfakir, sottolineando che Mozzarelli "ha parlato di cultura, nemmeno di legge".



Nessuna dichiarazione dal giudice - "Il presidente non intende rilasciare dichiarazioni", ha detto ai giornalisti presenti al Tar di Bologna una segretaria d'udienza. La porta dell'aula intanto rimane chiusa e all'interno proseguono le udienze.