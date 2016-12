Bologna, avvelena la madre con i farmaci poi si toglie la vita

11:56 - A Bologna una donna è stata trovata morta in un appartamento del centro, in zona universitaria: si sarebbe tolta la vita dopo aver somministrato farmaci all'anziana madre, che ora si trova in gravi condizioni all'ospedale. Secondo quanto si apprende la donna, 63enne di professione farmacista, era stata nei giorni scorsi sottoposta a interrogatorio nell'ambito di un'indagine della Procura per ricettazione di opere d'arte.

Per cercare di capire quanto possa essere successo nell'abitazione di via Zucchini e per confermare l'ipotesi dell'omicidio-suicidio, sono intervenute sul posto la Squadra mobile e la Scientifica.