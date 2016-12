Bologna, anziano travolto e ucciso sulle strisce da un'auto pirata

12:57 - Un uomo di 81 anni, Sergio Cristoni, è stato travolto e ucciso su un attraversamento pedonale da un'auto che è poi fuggita. E' accaduto in via Andrea Costa, alla periferia di Bologna. La ricostruzione della dinamica è al vaglio della Polizia municipale, che ha raccolto testimonianze e acquisito immagini. L'auto investitrice sarebbe una Ford, probabilmente una Fiesta, visibilmente danneggiata nella parte anteriore dopo l'impatto.

"Lo sforzo delle forze dell'ordine è massimo per assicurare alla giustizia questo criminale". Lo ha detto il procuratore aggiunto e portavoce della Procura di Bologna, Valter Giovannini, commentando l'incidente. L'impatto è avvenuto nei pressi di un supermercato. La Ford percorreva via Andrea Costa verso la periferia: l'anziano aveva attraversato metà della carreggiata, in quanto le auto in direzione opposta si erano fermate, quando è stato investito.



Ha coperto la targa ed è fuggito - Lo precedeva di poco sulle strisce una donna, che non è stata coinvolta nell'incidente. Il conducente, a quanto si è appreso, è sceso dalla vettura, ha alzato il portellone posteriore per non permettere di leggere la targa ed è ripartito. La nota di ricerca dell'auto è stata subito diffusa a tutte le forze dell'ordine, mentre l'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, intervenuti anche con l'automedica. Inutile però la corsa verso l'ospedale Maggiore.