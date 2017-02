Bologna, ancora cariche e tafferugli in Università

Nuove cariche e tafferugli a Bologna, nella zona universitaria. Durante il corteo di manifestazione dei collettivi, in protesta contro i tornelli alla biblioteca di Lettere, gli studenti sono venuti a contatto con le forze dell'ordine in via Zamboni: c'è stato un lancio di oggetti con il gruppo che avanzava e il cordone in assetto antisommossa che ha caricato. Fino a quel momento il corteo era sfilato per le vie del centro storico della città.