Bologna, 75enne uccisa da pirata strada: appello sindaco su Facebook

Una 75enne è stata travolta e uccisa a Zola Predosa (Bologna) da un pirata della strada: i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita. Dopo l'incidente il sindaco del paese, Stefano Fiorini, ha lanciato un appello su Facebook. "E' stata investita una signora in prossimità delle strisce pedonali davanti alla farmacia Legnani - ha scritto -. Chiunque abbia informazioni è pregato di segnalarlo alle autorità".