12:05 - Nel capoluogo emiliano la crisi e la cosiddetta "emergenza abitativa" sembrano meno gravi che in altre città italiane se 45 alloggi popolari su 55 disponibili in totale sono stati rifiutati dagli aventi diritto. Gli appartamenti in questione sono stati appena ristrutturati e si trovano in via Rimesse. Il canone calmierato oscilla tra i 100 e i 300 euro per gli alloggi più grandi, ma nonostante l'affitto sia molto più basso rispetto ai correnti prezzi di mercato, nessuno vuole abitare quegli alloggi. Agli inquilini non piacerebbe la zona e il fatto che mancano i balconi. Il reportage del corrispondente da Bologna.

