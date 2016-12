Blitz animalista: liberi 800 visoni

10:17 - Circa 800 visoni sono stati liberati durante un blitz messo a segno da un gruppo di animalisti, che ha divelto le reti di un allevamento nel Ravennate. Gli animali liberati si sono dispersi nelle campagne limitrofe: la notizia, attraverso il passaparola, si è diffusa tra i residenti che si sono adoperati da subito per proteggere i loro animali domestici, i quali potrebbero diventare facile preda dei visoni affamati, come accaduto in passato.