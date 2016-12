Blackout Parma causato da ladro

E' stato con tutta probabilità causato da un tentativo di furto di rame alla centrale elettrica Terna di Vigheffio il blackout che ha lasciato al buio per mezz'ora Parma e provincia. Il presunto ladro, del quale non sono state rese note le generalità, è stato folgorato da una scarica ad altissima tensione dopo essersi introdotto nei locali della centrale, ed è ora ricoverato in gravissime condizioni.