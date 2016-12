Biagi,Scajola:pericoli? Non sapevo

09:19 - "E' evidente che non ne ero a conoscenza. Questi soloni che parlano adesso... a me nessuno né di colleghi ministri né di altre autorità dello Stato mi ha mai detto: guarda che siamo preoccupati per Biagi". Così l'ex ministro dell'Interno Claudio Scajola sui pericoli corsi da Marco Biagi, il giuslavorista ucciso dalle Br nel 2002. Scajola è indagato per cooperazione in omicidio colposo per aver revocato la scorta a Biagi.

