Barista ucciso nel Bolognese, continua la caccia al killer: è un ex militare dell'Est Europa

Domenica le forze dell'ordine hanno utilizzato l'elicottero con sensori termici e i sommozzatori per scandagliare le campagne nel Bolognese. Nella notte posti di blocco e controlli anche a Modena, Ferrara e Ravenna.



Dopo l'agguato, il killer si sarebbe allontanato a piedi. I Ris di Parma sono ancora al lavoro per identificare il Dna dalle tracce di sangue lasciate nel locale teatro della tragedia. L'uomo è ricercato dalla Procura di Ferrara per alcune rapine commesse con modalità violente.



Pistola rubata a una guardia giurata - Secondo gli investigatori, il bandito potrebbe essere lo stesso che nella notte tra giovedì e venerdì ha rubato una pistola "argentata" a una guardia giurata a Consadolo, in provincia di Ferrara. Venerdì sera, intorno alle 21, il bandito è entrato nel locale di Fabbri sparando un colpo di fucile da caccia e ferendo uno dei due clienti presenti. Dopo essersi rifiutato di consegnare i soldi della cassa e aver tentato di disarmare l'uomo, la lite è continuata nel retrobottega dove non sono presenti le telecamere di sicurezza. E' lì che il ricercato ha sparato a Fabbri un colpo di pistola ferendolo a morte.



Il sindaco di Budrio: "Il sacrificio di Fabbri non sarà vano" - Domenica sera, tutto il paese di Budrio si è raccolto per esprimere la propria vicinanza alla moglie di Fabbri e alla famiglia e ha organizzato una veglia a cui hanno preso parte anche le istituzioni. "Il sacrificio di Fabbri non resterà vano - ha detto il sindaco Giulio Pierini - e dove ci sono state delle mancanze sarà fatto il possibile perché queste cose non accadano mai più. Il nostro è un territorio vasto e le forze dell'ordine hanno fatto un grande lavoro in questi anni".