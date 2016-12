Banda specializzata nel furto di medicinali antitumorali in farmacie e ospedali, 17 arresti

I carabinieri di Ferrara hanno arrestato 17 componenti di una banda specializzata nel furto di medicinali in farmacie e ospedali del centro-nord. I farmaci erano in gran parte selezionati tra quelli a costo elevato e destinati al trattamento di patologie oncologiche e croniche. Gli arresti sono stati eseguiti in varie località di Campania, Piemonte, Lombardia e Liguria a conclusione di un'indagine avviata nel 2014.

Tra le persone arrestate, 16 sono finite in carcere e una ai domiciliari. Le misure sono state emesse dal gip su richiesta della Dda di Bologna e sono in fase di esecuzione in varie località di Campania, Piemonte, Lombardia e Liguria. Per l'operazione, i militari di Ferrara stanno collaborando con i comandi provinciali di Napoli, Salerno, Caserta, Genova, Torino, Asti e Brescia.



Si chiude così un'indagine che era stata avviata nel 2014 che ha rivelato l'esistenza di una vera e propria associazione a delinquere.