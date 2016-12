Auto contro muretto prende fuoco, morta persona nel Riminese

Incidente mortale all'alba a San Giovanni in Marignano nel Riminese. Una persona - di cui non sono ancora definite le generalità - ha perso la vita in un'auto andata in fiamme dopo essersi schiantata con il muretto e la cancellata di una abitazione. All'interno della vettura i Vigili del Fuoco hanno rinvenuto il corpo carbonizzato alla cui identificazione stanno procedendo i Carabinieri.