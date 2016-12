Auto contro furgone, donna muore

Una donna di 35 anni è morta in un incidente stradale a Nonantola, nel Modenese. La sua auto si è scontrata frontalmente, per cause ancora da accertare, con un furgone che proveniva in senso opposto. La 35enne è deceduta all'ospedale di Baggiovara dov'era stata ricoverata d'urgenza. Nello schianto è rimasto ferito l'altro conducente, un uomo di 53 anni. Sono subito intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale.