Attentato a stazione Cc Bologna,Alfano: presto per esprimere giudizi

"Abbiamo purtroppo registrato alcuni eventi simili anche a Vittorio Veneto, ma ci sono delle indagini in corso e non possiamo per ora mettere tutto in collegamento con il dibattito politico generale". Così il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ha commentato l'esplosione, nella notte, di un ordigno a una stazione dei carabinieri a Bologna. "Vediamo cosa emergerà dalle indagini e poi esprimeremo i nostro giudizi", ha quindi aggiunto.