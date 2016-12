Attaccarono Salvini, sgomberato il centro sociale Hobo di Bologna

08:39 - E' in corso a Bologna lo sgombero di un edificio del centro storico, occupato da esponenti di un collettivo, Hobo. Di questo centro sociale fa parte il gruppo protagonista dell'aggressione all'auto di Matteo Salvini e di un danneggiamento ad una sede del Pd nel giorno dell'intervento del premier Matteo Renzi per la chiusura della campagna elettorale delle Regionali. Una decina le persone presenti nell'edificio.

Lo sgombero è in corso in via San Vitale, in esecuzione di un sequestro disposto dal Gip Rita Chierici, che ha accolto la richiesta del Pm Augusto Borghini. Lo stabile è di proprietà di un privato che aveva fatto denuncia. Per le operazioni sono impegnati una sessantina di uomini tra polizia e carabinieri. Il palazzo era occupato abusivamente da metà ottobre. La struttura era stata ribattezzata 'Idra-abitazioni contro la crisi'.