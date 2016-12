foto Ansa

08:16

- Dopo una lite per motivi personali, un uomo, Giovanni Nebbioso, 50 anni, ha puntato la pistola contro un conoscente, sparando almeno quattro colpi e uccidendolo. E' successo giovedì sera in una frazione di Modena. La vittima è Lorenzo Buriani, 35 anni di Bibiano. Il 50enne è subito andato dai carabinieri per costituirsi. Non sarebbe stata la prima volta che fra i due scoppiavano litigi.