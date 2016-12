Piacenza, uccide donna e tenta suicidio

foto Ansa 20:21 - Omicidio a Castelvetro Piacentino dove una donna di circa 50 anni, Cinzia Agnoletti, è stata uccisa nella sua abitazione. Un uomo è stato bloccato dai carabinieri della compagnia di Fiorenzuola: durante l'interrogatorio ha confessato di aver soffocato la donna, sua compagna, tentando poi inutilmente il suicidio. Sembra che all'origine del gesto ci siano problemi economici e sentimentali tra i due. - Omicidio a Castelvetro Piacentino dove una donna di circa 50 anni, Cinzia Agnoletti, è stata uccisa nella sua abitazione. Un uomo è stato bloccato dai carabinieri della compagnia di Fiorenzuola: durante l'interrogatorio ha confessato di aver soffocato la donna, sua compagna, tentando poi inutilmente il suicidio. Sembra che all'origine del gesto ci siano problemi economici e sentimentali tra i due.

Gianpietro Gilberti, questo il nome dell'omicida, ha reso ampie dichiarazioni sui dettagli del delitto. L'uomo avrebbe infatti spiegato, davanti al pm Antonio Colonna, di aver agito per un raptus al culmine dell'ennesimo litigio con la donna per motivi economici e sentimentali. Ora si trova nel carcere piacentino delle Novate in attesa della convalida da parte del Gip.



Gilberti, 53enne piacentino, è stato salvato mentre tentava di uccidersi dopo aver soffocato la donna. E' stato il figlio 20enne della coppia, questa mattina presto, a rientrare in casa e a trovare il cadavere della madre, con vicino il corpo dell'uomo che aveva tentato inutilmente il suicidio. I vicini hanno riferito di aver udito spesso la coppia litigare in casa negli ultimi tempi.