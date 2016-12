Rimini, cameriera uccisa con coltellata al cuore

foto Ansa Correlati Donna uccisa Udine, fermato un uomo 17:36 - Una cameriera romena di 33 anni è stata trovata morta con un coltello piantato nel cuore in una pensione di Rivabella di Rimini. Il corpo rinvenuto dalla titolare della pensione Scilla, la struttura per cui la ragazza aveva lavorato questa estate. La titolare, che gestisce la pensione - che in questi giorni non ospitava più turisti per la chiusura della stagione - con il figlio, ha rinvenuto il corpo nella cucina, che si trova al primo piano. - Una cameriera romena di 33 anni è stata trovata morta con un coltello piantato nel cuore in una pensione di Rivabella di Rimini. Il corpo rinvenuto dalla titolare della pensione Scilla, la struttura per cui la ragazza aveva lavorato questa estate. La titolare, che gestisce la pensione - che in questi giorni non ospitava più turisti per la chiusura della stagione - con il figlio, ha rinvenuto il corpo nella cucina, che si trova al primo piano.

La cameriera aveva finito la stagione nei giorni scorsi ed era stata retribuita per la stagione. Proprio oggi doveva fare ritorno nel suo paese. Descritta come una bella donna, dai caratteri mediterranei, tempo addietro aveva perso un figlio di 12 anni, morto annegato in Romania. Sarebbe stata una coltellata sferrata dall'alto al basso. La donna, stando ad un primo esame medico legale, sarebbe morta sul colpo nel luogo dove poi è stata ritrovata: era vestita e il coltello era ancora conficcato nel petto.



Sequestrata la Vespa del figlio della titolare della pensione - La squadra mobile ha portato in questura per ascoltarli come persone informate sui fatti, sia la titolare che il figlio Marco Polichetti, un amico di questi, e la figlia della socia di Marco in un bar di Rivazzurra. La polizia ha inoltre sequestrato lo scooter del giovane, una Vespa bianca, e ha chiuso temporaneamente il bar in cui Marco è socio.



Stando ad alcune testimonianze, Marco alle 5.30 ha aperto il bar di Rivazzurra, dall'altra parte della città, quindi distante alcuni chilometri dalla pensione luogo del delitto, e poi in mattinata aveva alcune commissione da fare tra cui portare il biglietto aereo per la Romania alla giovane. Sempre secondo alcune testimonianze Marco dopo le 12, ora del ritrovamento del cadavere, era nuovamente al bar di Rivazzurra, dove ha ricevuto la telefonata di un amico che lo avvertiva della tragica scoperta alla pensione.