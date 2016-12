Mangiano yogurt davanti al Battistero, multati

foto Dal Web 13:43 - A Parma due giovani, un quindicenne e la sua fidanzatina di 14 anni, sono stati multati dalla polizia municipale perché mangiavano uno yogurt sui gradini del Battistero, contravvenendo così all'ordinanza del sindaco Federico Pizzarotti (M5S). La norma, in vigore dal 5 agosto, vieta il consumo di alimenti e bevande all'ombra dei monumenti cittadini più significativi. - Adue giovani, un quindicenne e la sua fidanzatina di 14 anni,perché mangiavano unocontravvenendo così all'ordinanza del sindacoLa norma, in vigore dal 5 agosto, vieta il consumo di alimenti e bevande all'ombra dei monumenti cittadini più significativi.

Lo riferisce la Gazzetta di Parma. L'ordinanza, che vale in via provvisoria fino al 31 ottobre, vieta nello specifico di "bivaccare, sedersi, sdraiarsi e fermarsi per consumare alimenti e/o bevande" sotto i Portici del Grano e del Teatro Regio, al Palazzo della Pilotta e al Battistero.



La sanzione va da 25 a 500 euro, "con pagamento in misura ridotta pari a 50 euro". Nelle prime settimane di entrata in vigore della disposizione la Polizia municipale aveva avuto l'ordine di controlli 'soft', mirati piu' a informare che a sanzionare. "Non ne sapevo nulla, ci siamo rimasti male - ha commentato il ragazzino - Non abbiamo gettato carte a terra, né sporcato con lo yogurt. Abbiamo avuto il tempo di gustare due cucchiai. Ma non ho ribattuto, non volevo peggiorare le cose".