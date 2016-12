foto Carabinieri

10:20

- Non solo perseguitava la moglie, una 23enne residente nel Reggiano, ma ha anche picchiato il cognato. Un 34enne è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, percosse e ingiurie. Due militari, che avevano tentato di fare da pacieri, sono stati medicati al pronto soccorso. Due mesi fa la donna aveva chiesto ospitalità al fratello. Qui è stata raggiunta dal marito, che in breve è passato alle vie di fatto con il cognato.