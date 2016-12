Anche il cane deve pagare le bollette: è polemica in un condominio in Emilia

foto IberPress 07:54 - Fino a qualche mese fa poteva essere loro vietato persino di abitare in un condominio. Ma una volta entrata in vigore (il 18 giugno) la legge che vieta i divieti, non sono mancate le sorprese. E così gli animali domestici sono diventati inquilini davvero a tutti gli effetti, con tanto di obbligo di pagare le spese condominiali: la vicenda arriva da San Martino in Rio, nel Reggiano, e ha già suscitato aspre polemiche. - Fino a qualche mese fa poteva essere loro vietato persino di abitare in un condominio. Ma una volta entrata in vigore (il 18 giugno) la legge che vieta i divieti, non sono mancate le sorprese. E così gli animali domestici sono diventati inquilini davvero a tutti gli effetti, con tanto di obbligo di pagare le spese condominiali: la vicenda arriva da San Martino in Rio, nel Reggiano, e ha già suscitato aspre polemiche.

La richiesta di pagamento delle spese per Roan, un bel labrador di 6 anni adottato al canile nel 2010, è arrivata alla sua "compagna", Patrizia Amaduzzi: 30 euro al mese per lei, 30 euro per il convivente e metà quota, 15 euro, per il cane. Perché, benché non come un umano, anche l'amico a quattro zampe usa l'ascensore e consuma l'acqua, spiega Secondo Malaguti, presidente del Consorzio Casa M.i.a. che collabora alla gestione del palazzo di case popolari.



"In quel palazzo - dice alla Gazzetta di Reggio - si autogestiscono, opzione possibile in base a una legge regionale, anche se per le questioni più impegnative, come la redazione del bilancio, si affidano al nostro consorzio. Sulla disposizione di far pagare anche al cane sono stato consultato e ho dato parere positivo, dato che accade anche altrove. Non c'è niente di insolito".



La Amaduzzi, però, non ci sta e annuncia battaglia. Ma Malaguti non arretra di un passo: "La incontrerò e le spiegherò, ma è una decisione dell'assemblea. Al limite potrà rivolgersi al giudice di pace e fare causa".