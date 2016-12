foto Ingv

05:56

- Due eventi sismici hanno agitato la notte nelle zone dell'Emilia Romagna colpite dal violento terremoto del 2012. La prima scossa, di magnitudo 2.7, è stata registrata poco dopo la mezzanotte, in provincia di Modena. La seconda, più intensa, di magnitudo 3.4, alle 3:45. Fortunatamente, in entrambi i casi, non sono stati segnalati danni a cose o persone.