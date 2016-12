Tragedie sui binari in Emilia e in Lombardia Travolti dal treno un ragazzino e una donna

foto Reuters 12:22 - Un tredicenne di Casalgrande, nel Reggiano, è stato investito e ucciso alle 23.15 di mercoledì da un convoglio merci presso la stazione del paese. Il ragazzino era insieme a un suo coetaneo: erano entrambi seduti sul marciapiede adiacente la linea ferroviaria con le gambe penzoloni rivolte verso i binari. I due hanno provato ad allontanarsi solo un attimo prima del passaggio del treno, ma uno è finito sotto la motrice. - Un, è statoalle 23.15 di mercoledìpresso la stazione del paese. Il ragazzino era insieme a un suo coetaneo: erano entrambi seduti sul marciapiede adiacente la linea ferroviaria con le gambe penzoloni rivolte verso i binari. I due hanno provato ad allontanarsi solo un attimo prima del passaggio del treno, ma uno è finito sotto la motrice.

Quasi contemporaneamente, in provincia di Bergamo, un'altra tragedia simile: alla stazione ferroviaria di Treviglio Ovest una donna di 39 anni è morta investita dal treno mentre stava attraversando i binari, poco prima delle 22, sempre mercoledì sera.



La vittima, Margherita Vailati, viveva a Treviglio non lontano dalla stazione. E' stata travolta e uccisa dal Regionale numero 2637, partito dalla stazione Centrale di Milano e diretto a Bergamo. Subito dopo aver investito la donna il convoglio si è fermato, a circa 200 metri dalla stazione.



Immediati i soccorsi, ma per Margherita non c'era più nulla da fare. Sul posto sono accorsi anche vigili del fuoco e la polizia ferroviaria. Il tratto compreso fra Treviglio Ovest e Bergamo è rimasto chiuso al traffico per diverse ore e i 60 passeggeri che viaggiavano a bordo del treno sono stati accompagnati a Bergamo in autobus, partito da Treviglio intorno alle 23,30.